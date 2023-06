Simon Buysse (Filou Oostende) waarschuwt voor heen- en terugformule: “Maandag is er de eerste helft, woensdag de tweede helft”

In de halve finales van de BNXT play-offs neemt kampioen Filou Oostende het op tegen Hubo Limburg United, dat dit weekeinde in de kwartfinales de Nederlandse vicekampioen Donar Groningen uitschakelde. Maandag is er de heenmatch in Hasselt, woensdag de terugwedstrijd in Oostende.

In de nationale competitie eindigde Limburg United op de vierde plaats na tien zeges en acht nederlagen. De Limburgers verloren tweemaal tegen de Oostendenaars. Op 19 november won Oostende thuis met 85-77, op 3 februari haalde Oostende het in Hasselt met 75-82. In Elite Gold won Limburg United vier van zijn tien wedstrijden. “Van die competitiematchen onthoud ik minder dan van de kwartfinales in de beker. In december verloren we met 73-70 in Hasselt. Thuis wonnen we met 98-87. Limburg heeft een brede kern met Delalieux en Stein als beste spelers”, merkt Simon Buysse op. “Ook in deze play-offs gaat het om twee matchen, zoals in de beker. Maandag is er de eerste helft, woensdag spelen we de tweede helft. Dat vergt enkele tactische aanpassingen. Daarvoor zorgt onze coach wel.”

Ritme

Het vierde deel van de BNXT League bestaat uit de BNXT play-offs. Limburg United, dat in de halve finales van de nationale play-offs bijna Antwerp Giants verraste, elimineerde in de BNXT play-offs Luik (twee zeges: 79-88 en 91-78), Kangoeroes Mechelen (twee zeges: 93-71 en 73-83) en Donar Groningen (87-67-thuiswinst en 97-88-uitverlies).

“Limburg zit al opnieuw in het ritme. Wij moeten weer naar ons ritme zoeken. Dat duurt misschien toch enkele minuten. Wie al 10 procent met zijn gedachten thuis zit, zal in deze opdracht niet slagen. De clubleiding, de spelerskern en ook sponsor COREtec hebben het wel duidelijk uitgesproken; we gaan ook voluit voor die BNXT-trofee”, benadrukt Simon Buysse, die van drie vakantiedagen genoten heeft. “We hebben goed gevierd om de landstitel. Maar dat is nu voorbij. De ploegen die echt willen, kunnen in deze BNXT play-offs nog iets bereiken. Het wordt veeleer een mentale kwestie dan een basketkwestie.”

Belgische ploegen

De winnaar van de dubbele confrontatie tussen Oostende en Limburg United strijdt in de finales van de BNXT playoffs tegen de winnaar van de twee matchen tussen Nederlands kampioen ZZ Leiden en Spirou Charleroi. Hier is er een verandering tegenover de editie 2022. In deze finale geldt de play-off-formule best of three. De eerste finale is vrijdag 9 juni, de tweede zondag 11 juni en de eventuele derde dinsdag 13 juni. De hoogst gerangschikte ploeg na Elite Gold heeft het thuisvoordeel. Als Oostende de finale zou halen, heeft het altijd thuisvoordeel. Oostende was tweede na Elite Gold. Verder volgden Leiden (4), Limburg (8) en Charleroi (9).

“Vorig seizoen speelden er drie Nederlandse ploegen in de halve finales, nu drie Belgische. De Belgische ploegen laten zich minder verrassen. Ook speelt wel mee dat Den Bosch de jongste periode ondermaats presteerde”, besluit Buysse.