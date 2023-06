Michael van Gerwen deelt nog maar eens een steek onder de gordel uit aan Dimitri Van den Bergh: “Het is gewoon een weirdo”

Michael van Gerwen schreef zaterdagnacht de US Darts Masters op zijn naam. Dimitri Van den Bergh sneuvelde in de kwartfinales in New York. Voorafgaand aan het toernooi deelde de Nederlander een zoveelste steek uit aan onze landgenoot.

Van den Bergh kon in zijn profcarrière nog maar één keer winnen van de drievoudige wereldkampioen en die overwinning dateert van mei 2018. Sindsdien was Van Gerwen onder anderen te sterk in de halve finales van het WK, de World Matchplay en UK Open.

Op het WK clashten de twee nog op het podium. Van den Bergh verweet Van Gerwen te hebben gestampt voor hij ging gooien, waarop ‘MvG’ als een gebeten hond reageerde. Het was toen al niet de eerste keer dat de Nederlander een steek uitdeelde aan onze landgenoot en voor de start van de US Darts Masters was het opnieuw van dat.

© Kieran Cleeves/PDC

Van Gerwen was samen met wereldkampioen Michael Smith te gast bij de podcast ‘The MMA Hour’. Daarin kreeg hij de vraag tegen wie hij “echt niet kan verliezen”. Van Gerwen dacht even na en dan: “Dimitri Van den Bergh. Waarom? Omdat ik hem in m’n zak heb zitten. Het is niet dat ik hem niet moet hebben of zo, het is gewoon een beetje een weirdo.”

Smith kreeg vervolgens de vraag wie “zijn Dimitri” is. ‘Bully Boy’ vermeldt Gary Anderson, maar Van Gerwen antwoordt in de plek van de Engelsman: “Wees eerlijk, het is Rob Cross.”

De beelden: