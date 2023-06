Thierry Henry op weg naar PSG? Franse geruchtenmolen draait op volle toeren: “Hij wordt assistent van Julian Nagelsmann”

In haar zoektocht naar een nieuwe trainer zijn de eigenaars van PSG bij Julian Nagelsmann uitgekomen. De voormalige trainer van Bayern München zit sinds eind maart thuis zonder club. Een akkoord lijkt dichtbij te komen volgens L’ équipe.

Er lijkt een doorbraak te komen aan de trainersoap in Parijs. Nu Christophe Galtier aan de kant wordt gezet - zijn ontslag hing al langer in de lucht - zochten de eigenaars naarstig naar de ideale vervanger. De voorbije weken circuleerden er enkele opmerkelijke namen met José Mourinho en Zinédine Zidane. Uiteindelijk lijkt de club toch prioriteit te geven aan Nagelsmann om Galtier op te volgen op de bank bij PSG.

In de achtste finale van de Champions League schakelde Nagelsmann - toen trainer van Bayern München - eigenhandig nog PSG uit (0-1 en 2-0). Niet veel later besloot het bestuur van der Rekordmeister om de samenwerking toch te beëindigen. Reden: de ietwat tegenvallende resultaten in de competitie en het gemor bij enkele spelers.

Julian Nagelsmann. — © BELGAIMAGE

Thierry Henry als assistent

Ondertussen zijn beide partijen al weken aan het onderhandelen over een mogelijk contract. Enkele bronnen bevestigen dat er een nakend akkoord is met de Duitser. Zijn komst zou gepaard gaan met nog een spectaculaire aanstelling. Thierry Henry zou namelijk de nieuwe assistent van Nagelsmann worden. De Franse wereldkampioen van 1998 was o.a. de assistent van Roberto Martinez bij onze Rode Duivels. Na het mislukte WK werd Henry samen met Martinez aan de kant gezet.

