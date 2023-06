Half miljoen betogers in Warschau tegen Poolse PiS-regering

In Polen zijn zondag een half miljoen betogers de straat opgetrokken tegen het beleid van de nationaal-conservatieve regeringspartij PiS. Dat meldde Jan Gabiec, de woordvoerder van de organisatie, die cijfers van het stadsbestuur citeerde. Het lijkt om de grootste betoging te gaan in Polen sinds de val van het communisme.

In dikke drommen trokken de deelnemers van de protestmars door het centrum van Warschau. De betogers droegen bordjes mee met daarop: “Europa, we excuseren ons voor de PiS” en “PiS in de pisbak”. Ook Lech Walesa, de voormalige leider van illustere vakbond Solidarnosc en Nobelprijswinnaar voor de Vrede, was een van de deelnemers.

Gewezen premier en oppositieleider Donald Tusk, van het liberaal-conservatie Burgerplatform, had opgeroepen tot de betoging. Maar ook andere oppositiepartijen sloten zich aan.

Symbolische datum

In Polen is 4 juni een symbolisch belangrijke datum: in 1989 vonden op die dag de eerste (semi-)vrije verkiezingen plaats. Het was een triomf voor de democratische beweging en vakbond Solidarnosc, die ook het einde van de communistische heerschappij inluidde. “We zijn vandaag hier zodat heel Polen, heel Europa, heel de wereld kan zien hoe sterk we zijn, en hoeveel van ons bereid zijn om te strijden voor democratie, net als 30-40 jaar geleden”, zei Tusk zondag aan de betogers.

Het protest is ook tegen een nieuwe wet gericht, die de aanstelling van een onderzoekscommissie naar Russische beïnvloeding vooropstelt. Critici beschuldigen PiS ervan dat het met die wet, enkele maanden voor de parlementsverkiezingen, oppositieleden aan de schandpaal wil nagelen omdat ze zogezegd Russischgezind zijn. De commissie zal onderzoeken of bestuurders in de periode 2007-2022 onder invloed van Rusland beslissingen hebben genomen die de veiligheid van Polen in gevaar brachten.

Poolse media hadden het over een ‘Lex Tusk’, een wet die het gemunt heeft op Tusk. Die leidde Polen van 2007 tot 2014 en geldt als de scherpste tegenstander van PiS-leider Jaroslaw Kaczynski. De PiS-regering beschuldigt hem ervan dat hij onvoordelige gasakkoorden sloot met Rusland.