Emotionele Neymar zwaait Lionel Messi uit, maar pijnlijke beelden van titelviering overschaduwen vertrek bij PSG

“Mijn broer... Het liep niet zoals we gedacht hadden, maar we hebben alles geprobeerd”, schreef de aanvaller, die al enkele maanden out is met een enkelblessure. “Het was me een waar genoegen om nog twee jaar met je te mogen spelen. Veel succes met je volgende stap en wees gelukkig. Ik hou van je,” voegde Neymar nog toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Messi was einde contract bij PSG en wenste zijn verbintenis niet te verlengen. Neymar en Messi speelden voor hun passage bij PSG al vier seizoenen samen bij Barcelona tussen 2013 en 2017. Het duo won in deze periode onder meer twee Spaanse landstitels en één keer de Champions League.

Messi werd zaterdag tijdens zijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes, tegen Clermont Foot, uitgefloten door de supporters. PSG verloor de wedstrijd met 2-3. Ook tijdens de titelviering nadien kreeg hij niets dan boegeroep over zich heen, in tegenstelling tot Kylian Mbappé. Messi trok ook al vrij snel de spelerstunnel in, met Neymar in z’n kielzog.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In zijn twee seizoenen bij de Parijse club won Messi twee landstitels en één Supercup. De Argentijn, die op 24 juni 36 jaar wordt, was dit seizoen in 32 competitiewedstrijden goed voor zestien goals en evenveel assists.