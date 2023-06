VIDEO. Toen ging het nog goed: Elise Mertens wint punt door gigantische blunder van zelfzekere tegenstander

Elise Mertens werd zondag uitgeschakeld in de vierde ronde van Roland Garros. Anastasia Pavlyuchenkova was in drie sets te sterk in Parijs. De Limburgse stond op een bepaald moment nochtans 6-3 en 4-1 voor. In die vijfde game van de tweede set leek alles echt in het voordeel van Mertens te vallen. Pavlyuchenkova dacht dat een hoge bal van de Limburgse buiten zou vallen, maar die viel gewoon binnen. Tot frustratie van de Russin. Maar daarna liep het dus mis voor Mertens.