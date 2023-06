Eerste seizoenszege voor Thierry Neuville in Sardinië, die tweede wordt in WK-stand

Thierry Neuville heeft zijn eerste zege van het seizoen 2023 beet. In het modderige Sardinië ging de Oostkantonner Hyundai-teammaat Lappi vooraf. Door die overwinning wordt Neuville nu tweede in de WK-tussenstand, op 25 punten van Toyota-rijder Kalle Rovanperä.

Neuville had geen te beste start in Sardinië, maar tijdens de zaterdagetappe slaagde de vijfvoudige vicewereldkampioen er samen met teamgenoot Lappi in om leider Sébastien Ogier in een zeldzame fout te dwingen. De Fransman schoof van de baan en moest opgeven. “Modder aan mijn schoenzool en van de rempedaal gegleden”, was de wat ongewone verklaring van de achtvoudige wereldkampioen.

Neuville, die voordien met vijf snelste tijden al meer dan de helft van zijn achterstand op Ogier had goedgemaakt, kreeg meteen de leiding in handen. Omdat Esapekka Lappi de opdracht kreeg om zijn kopman te beschermen, werd die eerste plaats ook niet meer bedreigd. Alleen de afsluitende Power Stage werd nog bibberen voor Neuville.

“Als je voor je eerste seizoenszege staat en je moet met slicks over zo een modderparcours heb je wel wat zenuwen”, lachte Neuville achteraf. “Maar het liep toch goed af. De eerste van het seizoen is binnen.”