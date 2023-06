Zo sluit je een succesvol seizoen af! Cercle-coach Miron Muslic reed direct na de gewonnen match 1100 kilometer voor verjaardag zoontje

Met een zege tegen Westerlo, 11 op 15 in de Europe play-offs en een verdiende zesde plaats nam Cercle Brugge zaterdagavond onder het geluid van opzwepende Vlaamse schlagers afscheid van een knalseizoen, maar allicht ook van een sterke generatie jong talent. Het zorgde niet in het minst bij succescoach Miron Muslic voor gemengde gevoelens. “Ik ben enorm trots maar toch ook een beetje triest”, zei de geëmotioneerde trainer alvorens in de auto te kruipen richting het thuisfront in Oostenrijk.

Oef, een dikke oef. Ook bij Cercle kunnen ze eindelijk met vakantie. Met gemengde gevoelens, dat wel. Met een lach maar ook met een traan, zeker bij Miron Muslic. De Bosnische Oostenrijker kwam eind september vorig jaar aan het roer. Met zijn enorme passie en grinta loodste hij Cercle eerst naar de Europe play-offs en na een 11 op 15 zelfs nog naar de zesde plaats. Best of the rest dus en alvast knap werk met een knalseizoen om niet zo snel meer te vergeten als gevolg.

Een stralende Muslic. — © BELGA

Muslic en zijn staf gaven alles de afgelopen maanden en je merkte aan hem dat het tijd was voor vakantie en ontspanning. Maar Muslic zou zichzelf niet zijn en direct na de match reed hij zaterdagavond nog naar huis. Een autorit van 1100 kilometer in het holst van de nacht. Om dan moe maar gelukkig in Oostenrijk te arriveren waar zijn zoontje Hamza zondag 6 jaar werd. Een zesde plaats van Cercle was het eerste geschenk van papa, maar er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen. Het wordt drie weken lang genieten, spelen en de gezonde Oostenrijkse berglucht opsnuiven na het beste seizoen van groen-zwart in meer dan 10 jaar.

Maar toch zat Muslic na de match en voor aanvang van de lange rit ook met muizenissen. “We hebben tien ongelooflijke maanden achter de rug en ik ben enorm trots op de ongelooflijke prestatie van mijn ploeg”, klonk het. “Anderzijds ben ik ook triest en breekt mijn hart ook als ik besef dat dit de allerlaatste avond was met deze fantastische groep jonge kerels. Veel van deze topgasten met een sterk karakter zullen er volgend seizoen niet meer bij zijn en dat maakt mijn staf en mezelf toch wel droevig. In de kleedkamer braken alle emoties los en beseften we allemaal dat dit een historische avond was.”

Ook afscheid voor Vanhoutte

Dat was tijdens de match ook al te merken aan de wissels. Dino Hotic is einde contract en kreeg zijn laatste minuten en loste topscorer Ayase Ueda af. De Japanner heeft wel nog een doorlopend contract, maar de Bundesliga en de Premier League lonken en Cercle en Monaco willen eindelijk cashen. Een applauswissel was er ook voor Charles Vanhoutte. Hij stond na een gesprek met Muslic en sportief directeur Carlos Avina na bijna drie maanden eindelijk nog eens in de basis.

“Ik ben van mening dat ik te lang heb moeten wachten. In de pikorde van de centrale middenvelders viel ik plots terug van de eerste naar de vierde plaats. Ik had een goede reguliere competitie gespeeld en erken dat de ploeg het uitstekend deed, maar ik had Cercle ook in deze Europe play-offs nog iets kunnen bijbrengen.”

Dat dit niet gebeurde had uiteraard te maken met het uitblijven van de contractverlenging. Nog even reconstrueren. Charles Vanhoutte had een contract tot juni 2023 met 1 jaar optie. Cercle lichtte die optie en al in december vorig jaar opende sportief directeur Carlos Avina de besprekingen met het oog op een verlenging. Dat was ook het geval voor Thibo Somers en Robbe Decostere. Beiden tekenden snel bij maar Charles Vanhoutte stond op zijn strepen en weigerde. Eerst was er sprake dat hij naar KV Kortrijk kon maar al gauw bleek dat hij nog meer mogelijkheden had. AA Gent, maar ook Westerlo en vooral Union. Vanhoutte sprak zaterdag voor het eerst in maanden maar wilde er toch niet te diep op ingaan.

Dat hij zijn laatste match voor Cercle had gespeeld was duidelijk. Van een jonge fan had hij een tekening gekregen met de woorden DANK U.

Vanhoutte kreeg een cadeau van een jonge fan.

“Hoe het nu verder moet? Ik lig hier nog onder contract want de optie werd gelicht”, zuchtte Vanhoutte. “Zelf ben ik daar niet zo veel mee bezig, dat is de taak van anderen. Ik denk dat het mijn verdienste is dat ik na een goed seizoen nu die mogelijkheden kreeg. Ik ben geen opvallende speler maar blijkbaar toch genoeg om de belangstelling op te wekken van mooie teams. Ik hoop nu enkel dat er snel duidelijkheid en een oplossing komt.”