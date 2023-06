Drama in Ironman Hamburg: motorrijder komt om het leven na botsing met triatleet

De Ironmen in Hamburg is ontsierd door een dodelijk ongeval. Door onduidelijke omstandigheden botste een motorrijder met een triatleet die uit de tegenovergestelde richting kwam. De motorrijder overleefde het ongeval niet.

Het ongeval gebeurde op een dijk op de Elbe, net na een keerpunt. Terwijl de koplopers van het Europees kampioenschap hun fietsproef afwerkten, is op beelden te zien hoe een motorrijder met cameraman de colonne triatleten en bijhorende motards passeert. Op een volgende beeld is te zien hoe een triatleet die van de andere rijrichting komt in de groep wordt gekatapulteerd.

De omstandigheden zijn nog onduidelijk maar intussen is wel zeker dat de motorrijder het tragische ongeval niet heeft overleefd. De aangereden triatleet en de cameraman zijn naar het ziekenhuis afgevoerd.

De wedstrijd werd niet stilgelegd, al konden slechts negen triatleten hun weg verderzetten. De Duitser televisiezender ARD besloot wel om de livestream te staken. Triatlonexpert Sebastian Kienle sprak tegenover omroep ARD na dat moment van “ongelooflijke en vreemde taferelen”, die hij nooit eerder had gezien. Omwille van de impact onthouden wij u de beelden.