Wedstrijd River Plate gestaakt! Fan overlijdt na val van tribune

In de Argentijnse competitie werd de wedstrijd tussen leider River Plate en Defensa y Justicia gestaakt nadat een supporter van de thuisploeg van de tribune viel en ter plekke overleed. De wedstrijd was 25 minuten bezig.

River Plate benadrukte in een officieel communiqué dat er geen sprake was van inmenging van derden bij de val. De tribunes zaten voor 90 procent vol en er was geen sprake van geweld. De man in kwestie was een vaste abonnee bij de club.

Het Estadio Monumental, tevens het grootste voetbalstadion van Argentinië met een capaciteit van meer dan 83.000 supporters, was naar verluidt binnen de 30 minuten na de tragische gebeurtenis volledig geëvacueerd. De veiligheidstroepen en een speciale eenheid van het Openbaar Ministerie voor grote evenementen zijn intussen een onderzoek gestart.

“Het was een dag van diepe droefheid”, klonk het bij de ploeg uit Buenos Aires, waar momenteel ex-Manchester City-speler Martín Demichelis hoofdcoach is.

Het Argentijnse voetbal kreeg in het verleden al meermaals te kampen met problemen en supportersgeweld vanwege overvolle stadions. Al sinds 2013 worden er geen bezoekende fans meer toegelaten in de stadions.