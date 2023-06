Beresterke Elise Mertens wint eerste set en staat dicht bij haar allereerste kwartfinale op Roland Garros

Nooit speelde Elise Mertens (WTA 28) beter op Roland Garros. Nooit eerder stond ze in de kwartfinale op het gravel van Parijs. Maar de 27-jarige Limburgse is ondertussen wel goed op weg om haar beste prestatie ooit in de Franse hoofdstad te leveren. Ze won zonet overtuigend de eerste set van haar achtste finale tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova, verliezend finaliste van 2021, met 6-3.

Op de Australian Open speelde Elise Mertens ooit de halve finale, op de US Open schopte ze het twee keer tot de kwartfinale. Maar op Roland Garros en Wimbledon geraakte de Limburgse nooit voorbij de vierde ronde. “Ik wil me niet teveel vastpinnen op het idee dat ik hier moet winnen en absoluut een kwart moet halen”, probeerde Mertens vooraf de druk af te houden. Maar de sterren in Parijs stonden nooit gunstiger voor onze landgenote. Opponente Anastasia Pavlyuchenkova speelde in 2021 dan wel al de finale op Roland Garros, maar door een aanslepende knieblessure was de 31-jarige Russische na zeven maanden zonder wedstrijd naar de 333e plek op de wereldranglijst gezakt. Bovendien stond het vertrouwen van Mertens in het zenit na een sublieme zege tegen Jessica Pegula, de nummer drie van de wereld, in de derde ronde.

Aangemoedigd door een halfvol, maar Belgisch gezind court Philippe-Chartrier pikte Mertens zondag om 11 uur het niveau van haar match tegen Pegula opnieuw op. Ze ging meteen door de opslag van haar Russische opponente en stoomde vol zelfvertrouwen naar 2-0. Pavlyuchenkova spartelde even tegen met een rebreak, maar Mertens liet zich het momentum niet ontglippen. De Limburgse bracht haar opponente voortdurend aan het twijfelen dankzij een ijzersterke verdediging. Pavlyuchenkova moest elk punt wel vier keer maken, werd gedwongen om de lijnen op te zoeken en ging daardoor steeds meer in de fout. Pas bij 4-2 kon de Russische een eerste keer haar eigen opslag winnen. Een solide Mertens mocht bij 5-3 serveren voor de setwinst en maakte het na 49 minuten bij het tweede setpunt af. Gevolgd door een zoveelste luide “Come on!” en gebalde vuist.

Later meer...