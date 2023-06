Jan Lauryssen schenkt eerste zege in de Belcar aan Maaseikse Q1-TrackRacing: “Moe maar dolgelukkig”

Het Maaseikse Q1-TrackRacing heeft zijn eerste overwinning beet in de Belcar. Gewezen motorcrosser Jan Lauryssen had vrijdag al de pole gepakt met de Porsche 911 GT3 Cup en werkte de uithoudingsrace in zijn eentje af.

De Belcar hield zijn tweede manche tijdens de Spa Euro Race. In de eerste meeting in Zolder kwamen de Porsches nog tekort tegen de Lamborghini en de Audi. Maar de Lambo van TotaalPlan, winnaar in Zolder, werd tijdens de vrije trainingen vernield door Mario Martlé, miste daardoor de kwalificaties en viel in de race uit met remproblemen. De Audi van titelverdedigers Bert Longin, Stienes Longin en Peter Guelinckx moest vrede nemen met de tweede plaats, op 10 seconden, maar wordt daarmee wel leider in het kampioenschap.

Voor het eerst sinds de 24 Uur van 2018 was er een Porsche aan het feest, maar het was er geen van Belgium Racing. De twee wagens van het Lommelse team schakelden zichzelf uit bij een contact tussen Koen Wauters en Michael Cool. Wauters en Jos Menten kwamen nog terug tot P4, maar Cool en Dylan Derdaele werden als laatste geklasseerd.

Dat gebeurde allemaal achter de rug van Jan Lauryssen, die vanop pole niet omkeek en na de start en een herstart telkens een kloofje kon slaan. Een mooie zege voor Q1-TrackRacing, het team dat vorige maand van Bree naar Maaseik verhuisde. “Ik ben dolgelukkig, maar ook erg moe”, zei Lauryssen. “Het was een bijzonder intense race, waarin de concurrentie nooit veraf was, wat maakte dat ik geen moment rust kende. Bovendien had ik een probleem met mijn dranktoevoer. Maar ik heb doorgebeten en dit is een fantastische overwinning, niet alleen voor mij, maar voor het hele team.”

In GTB waren de Hamontenaren Kris en Rob Verhoeven (Hamofa Motorsport) opnieuw het snelst met hun BMW M4 GT4.

De volgende Belcarrace is de 24 Uur van Zolder op 26 en 27 augustus. (mc)

Jan Lauryssen neemt de start vanop pole. — © Belcar

GT Endurance - In de GT Europe Endurance in Le Castellet ging de zege naar de Mercedes van Marciello, Boguslavskiy en Gounon. Eerste Belg was Maxime Martin (WRT-BMW), die met Valentino Rossi en Augustu Farfus 8ste werd. Maxime Soulet en Nicholas Baert (Comtoyou-Audi met Hofer) werden 9de en wonnen de Gold-klasse. Louis en Jef Machiels (Ferrari met Bertolini) eindigde als 16de en tweede in Bronze. Dries Vanthoor kwam niet in actie wegens een aanrijding van teammaat Charles Weerts.

Britse F4 - In de Britse F4 werd Douwe Dedecker 18de in race 1.

