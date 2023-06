Nog bibberen maar Limburg United geplaatst voor de halve finales

Ondanks een bonus van 20 punten uit de heenwedstrijd was het zowel in het eerste als het laatste quarter nog bibberen voor Hubo Limburg United in Groningen. United hield het hoofd echter koel en Stein en Delalieux trokken hun team over de streep.

Donar kwam super gemotiveerd aan de opworp terwijl Limburg United in de aanvangsminuten onzeker acteerde. De bezoekers werden overrompeld en over 12-0 (3’) ging het via Mounce en vooral Gaddefors naar 24-7 (7’). De bonus van 20 punten uit de heenmatch was daarmee bijna volledig uitgegomd. Driepunters van Delalieux en De Zeeuw en korven van Cale en Lesuisse gaven United wat ademruimte: 30-19 (10’). Via bommen van Dammen en een formidabele Delalieux kwamen de Limburgers in het tweede quarter zelfs op voorsprong: 45-46 (19’). Tot 69-66 (29’) namen beide teams om beurt de leiding, maar dan ontplofte Groningen weer. Bij 93-76 (37’) dreigde opnieuw de uitschakeling. De Zeeuw (knie) en Desiron (5 fouten) waren uitgevallen en Dedroog (knie) ontbrak. Leemans viel evenwel knap in en Delalieux waste het varkentje vanop de vrijworplijn.

Limburg United krijgt weinig rust want maandag (20.30 uur) is er in de Alverberg al de heenwedstrijd van de halve finale tegen Oostende.

Quarters: 30-19, 19-29 (49-48), 23-18 (72-66), 25-22.

DONAR GRONINGEN: TAYLOR 3+3, MAGDEVSKI 0+0, GADDEFORS 15+9, BRANDWIJK 6+4, MOUNCE 11+15, Branch 8+1, Williams 2+0, Hollanders 2+9, Olisemeka 2+7, Schaftenaar 0+0.

HUBO LIMBURG UNITED: CALE 4+8, DELALIEUX 18+10, DESIRON 2+0, HAMMONDS 6+2, STEIN 5+14, Lesuisse 2+0, Dammen 6+0, De Zeeuw 6+4, Leemans 0+1.