Vandaag op Roland Garros: alle ogen gericht op Elise Mertens, Djokovic en Alcaraz voor een keer in een bijrol

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen.

Deze Belgen spelen vandaag!

Alle ogen zijn zonder twijfel gericht op Elise Mertens. De Limburgse speelt voor een plaats in de kwartfinale - het zou haar eerste ooit zijn in Parijs - tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova. De 31-jarige Russische is geen reekshoofd, haar hoogste ranking tot nog toe is een elfde plaats op de ATP-ranking maar momenteel kampeert ze op plaats 333. Lastig maar niet onhaalbaar dus. Beide speelsters stonden twee keer tegen elkaar en houden elkaar perfect in evenwicht: 1-1. De wedstrijd start om 11u op court Philippe-Chartrier.

Verder neemt Greet Minnen het in het dubbelspel met haar Hongaarse partner Bondar op tegen het tweede reekshoofd Muhammad (VS) - Olmos (Mex). Tegelijk start ook het juniorestoernooi. Bij de jongens neemt Emilien Demanet het in de eerste ronde op tegen het Franse zestiende reekshoofd Artur Gea. Tweede reekshoofd Alexander Blockx neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Kang.

Greet Minnen komt ook in actie. — © BELGA

Deze partijen mag u niet missen!

Na de partij tussen Elise Mertens wordt de hoofdcourt ingenomen door Novak Djokovic en de onbekende Peruviaan Juan Pablo Varillas. Die had reeds drie vijfsetters nodig om in de vierde ronde te geraken, iets waar hij voordien nooit in slaagde. De 27-jarige Zuid-Amerikaan beleeft het toernooi van zijn leven en zal ongetwijfeld vrede nemen met een eervolle exit tegen de Serviër. Alhoewel, om in de vierde ronde te geraken ontdeed Varillas zich wel van twee reekshoofden, de Spanjaard Batista-Augut en de Pool Hurkacz.

Bij afwezigheid van Rafael Nadal is Carlos Alcaraz the next big thing met een Spaans paspoort. Het Iberische wonderkind, nauwelijks twintig jaar oud, neemt het in de vierde ronde op voor een plaats in de kwartfinale tegen de 21-jarige Lorenzo Musetti, het zeventiende reekshoofd in Parijs. Ook de Toscaan is redelijk ‘hot’. Hij verloor nog geen set in zijn drie voorgaande partijen en liet in zijn jongste twee wedstrijden slechts elf games liggen.