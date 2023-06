Lichaam van peuter gevonden onder puin na Russische luchtaanval in Dnipro

Na de luchtaanval in de Oekraïense stad Dnipro zaterdagavond is een meisje van twee jaar dood aangetroffen onder het puin. Dat hebben de Oekraïense autoriteiten zondag bekendgemaakt.

Bij de aanval raakten ook 22 mensen gewond, onder wie drie kinderen die ernstig gewond raakten. “De Russen hebben de stad aangevallen”, zei president Volodimir Zelenski zaterdag op Facebook. “Ze sloegen toe tussen twee woongebouwen van twee verdiepingen. Helaas liggen er mensen onder het puin.” Op een video die de president gepost heeft, is te zien hoe reddingswerkers het verwoeste gebouw doorzoeken. Volgens de autoriteiten werden ook tien privéwoningen, een auto, een winkel en gasleidingen beschadigd bij de aanval.

“Vijf kinderen zijn gewond geraakt in Pidhorodnenska”, zei Serhiy Lysak, gouverneur van de regio Dnipro. “Volgens de dokters is de toestand van drie jongens ernstig. Ze zijn in de operatiekamer.” Hij voegde nog toe dat van de 20 gewonden er 17 in het ziekenhuis liggen en benadrukte dat reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers onder het puin.

De Russische luchtaanvallen boven Oekraïne zijn de afgelopen weken toegenomen, net als de invallen vanuit de andere zijde. Kiev zegt al maanden dat het zich voorbereidt op een groot offensief tegen de bezetter, om gebied te heroveren dat verloren ging sinds de Russische invasie in februari 2022.