ROLAND GARROS. Zverev klopt zich via nachtelijke overuren voorbij Tiafoe

Beide spelers maakten er een evenwichtige partij van waarbij Tiafoe zich in de eerste set uiteindelijk de betere toonde. Wat volgde was een spectaculaire wedstrijd waarbij beide spelers het allerbeste tennis lieten zien met Zverev als de meest succesvolle. Via een tiebreak bracht hij de stand op gelijke hoogte, in set drie leek een walkover in de maak (6-1) maar in de vierde en uiteindelijk beslissende set trok Zverev het laken opnieuw in een tiebreak (7-5) naar zich toe. Zijn eerste matchpunt was meteen het goede. In de achtste finale wacht nu de Bulgaar Dimitriev.

