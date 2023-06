Buffalo’s sluiten seizoen met een glimlach én de nodige vraagtekens af: “Komende weken zullen meer duidelijkheid brengen”

Drie doelpunten én de Gouden Stier voor Hugo Cuypers, een daverende applausvervanging voor Vadis Odjidja en een vijfde zege in de Europe play-offs. AA Gent sloot het voetbalseizoen in stijl af maar bepaalde spelers keken ook al voorzichtig naar de toekomst: “De club wacht lang met spelers die einde contract zijn, dat is hun goed recht”, aldus Sven Kums die nog altijd hoopt op een nieuw contract in de Ghelamco Arena waar kandidaat-investeerders zich ook nog steeds mogen melden.