Gillé en Vliegen knokken zich richting kwartfinales dubbelspel: “Heel erg fier hier te staan”

Gillé en Vliegen, respectievelijk 40e en 41e op de wereldranking, wonnen in de derde ronde met 7-5, 6-7 (3/7) en 7-6 (10/5) van de Mexicaans-Franse tandem Santiago Gonzalez (ATP 20)/Edouard Roger-Vasselin (ATP 16), de negende reekshoofden. De wedstrijd duurde 2 uur en 50 minuten. Voor een plaats in de halve finales spelen de Limburgers tegen de Argentijnen Maximo Gonzalez (ATP 31) en Andres Molteni (ATP 25).

“We hebben een solide wedstrijd gespeeld”, vertelde Gillé na afloop. “Makkelijk was dat zeker niet, aangezien we pas in extremis op de hoogte werden gebracht dat we op Philippe-Chatrier zouden spelen. Dat was een mooie ervaring. Ook in de tweede set vond ik ons beter spelen dan de tegenstanders, maar in de tiebreak lieten we het afweten. In de derde set blesseerde Roger-Vasselin zich. We wisten niet of hij zou kunnen voortspelen, maar behielden de concentratie en maakten het vervolgens af. Op deze overwinning mogen we fier zijn. We zijn trots dat we in de kwartfinales staan.”

De 32-jarige Gillé en de 29-jarige Vliegen staan voor de vierde keer op rij op de hoofdtabel van Roland Garros. In 2022 en 2021 haalden ze de derde ronde. In 2019 bereikte Vliegen aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin de kwartfinales in Parijs.