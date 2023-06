LIGUE 1. Lionel Messi wordt in laatste wedstrijd voor PSG uitgefloten door eigen fans, Openda opnieuw aan het kanon en geen Europees voetbal voor Philippe Clement

Paris Saint-Germain heeft het een niet al te best seizoen afgesloten met een nederlaag. In eigen huis gingen de Parijzenaars met 2-3 pijnlijk onderuit tegen Clermont Foot. Toch waren er hoogtepunten voor Kylian Mbappé en Sergio Ramos. Voor Lionel Messi werd het daarentegen een avond om snel te vergeten.

De avond startte al in mineur voor Messi. Op de dag dat PSG zijn afscheid ook officieel bekend maakte, werd de Argentijn voor de aftrap van zijn laatste wedstrijd voor de Franse topclub uitgefloten door de eigen aanhang.

Toen de namen van de elf basisspelers werden afgeroepen, kreeg hij een stevig fluitconcert over zich heen. Er zit al langer ruis op de relatie tussen Messi en de PSG-fans, die hem een gebrek aan inzet verwijten. Zijn ongewettigde trip naar Saoedi-Arabië deed de situatie ook geen goed.

Voor Sergio Ramos, eveneens aan zijn laatste wedstrijd in Parijse loondienst bezig, werd het wel een afscheid in schoonheid. De Spanjaard opende na een kwartier de score met een fraaie kopbal. Het doelpunt werd opgedragen aan Sergio Rico, de invallersdoelman van PSG die een schedeltrauma overhield na een val van zijn paard.

Vijf minuten later na de openingstreffer stond het al 2-0. Kylian Mbappé verdubbelde de score vanop de stip met zijn 29ste competitiedoelpunt. De Franse superster sluit het seizoen hiermee af als topschutter. En dat al voor het vijfde jaar op rij.

Na tegentreffers van Gastien en Zeffane trok Clermont wel verdiend met een 2-2 richting de kleedkamer. Opvallend: de Parijzenaars slikten dit seizoen in de Ligue 1 al 24 tegendoelpunten in eigen huis. Het is al van het seizoen 1984-1985 geleden dat PSG defensief zo kwetsbaar was.

In het begin van de tweede helft kreeg Messi een goeie kans op de 3-2, maar de Vlo kende zijn dagje niet en miste oog in oog met de doelman. Opnieuw weerklonk er boegeroep voor de Argentijn in het Parc des Princes. Een triestig gebeuren voor Messi, die ondanks alles zijn beste beentje probeerde voor te zetten.

De misser van Messi brak Paris-Saint Germain uiteindelijk zuur op, want na het uur kwam het op achterstand tegen een goed voetballend Clermont. De 2-3 was uiteindelijk de eindstand, waardoor de Parijzenaars het seizoen in mineur afsluiten.

Scorende Openda

Door de nederlaag van PSG komt Lens uiteindelijk nog tot op een punt van de club uit de Franse hoofdstad. De revelatie van het seizoen won met 1-3 op bezoek bij Auxerre, dat voor de tweede keer in haar geschiedenis degradeert.

Aan de zege van Lens droeg ook Loïs Openda zijn steentje bij. De spits, die in de belangstelling staat van AC Milan, zette met zijn 21ste competitietreffer de kroon op een dijk van een seizoen.

Domper voor Philippe Clement

Een andere Belg kende een mindere succesvolle avond in Frankrijk. Philippe Clement moest met Monaco beter doen dan Lille om nog Europees voetbal uit de brand te slepen. Lille speelde slechts gelijk, maar de Monegasken gingen zelf de boot in tegen Toulouse (1-2) na een tegentreffer in de blessuretijd. Even daarvoor had de ploeg uit het prinsdom zelf nog dé kans op de 2-1 gemist. Monaco beëindigt het seizoen zo op een teleurstellende zesde plaats.