Cuypers kroont zich tot topschutter en sluit het seizoen af met hattrick in 3-1 zege tegen Standard

AA Gent stak het laatste Europese ticket twee weken geleden al op zak en Cercle had zich vorig weekend verzekerd van de zesde plaats. Stond er dan helemaal niets meer op het spel op de slotspeeldag van de Europe Play-offs? Toch wel. Standard en Westerlo streden om de zevende plaats en de paar honderdduizend euro extra die dat oplevert. En in de topschutterstand mocht Hugo Cuypers (24 doelpunten) zijn leidersplaats verdedigen tegen eerste achtervolger Ayase Ueda (22 doelpunten) van Cercle, dat Westerlo bekampte.

Geoffrey Valenne kon in zijn laatste wedstrijd als T1-ad-interim niet rekenen op Dussenne en Alzate. Noubi en Fossey waren hun vervangers. Bij de thuisploeg bleef Hjulsager op de bank voor Odjidja in wat meer wellicht de afscheidswedstrijd was voor de Gentse aanvoerder.

Vroege Luikse voorsprong

Vorige week slikte Standard tegen Cercle (0-4) al na zes minuten een eerste tegendoelpunt, nu was het al bijna prijs in de eerste minuut. De ver uitgekomen Bodart speelde een bal pardoes in de voeten van Kums, die zijn verre plaatsbal net naast de paal zag botsen. De thuisploeg had de controle maar keek na ruim tien minuten wel tegen een achterstand aan. Dønnum legde Samoise in de luren in de zestien, de aflegger van de Noor werd door een bos van benen voorbij Nardi geschoven door Balikwisha (0-1).

Cuypers zet orde op zaken

Halfweg de eerste helft stelden de Buffalo’s orde op zaken. Melegoni leed balverlies op de eigen helft, Cuypers zette een één-twee op met Vadis en werkte ijzig koel af. Doelpunt nummer 25 voor de spits die de vroege jeugdreeksen doorliep in het Limburgse provinciale voetbal. Spitsbroer Viktor Orban krulde vijf minuten later een vrije trap net naast de paal en probeerde het net als in de heenmatch met een verre lob, geneutraliseerd door Bodart. De doelpogingen van Cuypers waren minder spectaculair, maar efficiënter. Kort voor de pauze stond de spits opnieuw op de juiste plaats om een voorzet van Torunarigha binnen te knikken (2-1).

Hattrick vanop de stip

In de tweede helft was Standard nog een paar keer dichtbij de gelijkmaker. Melegoni trapte op Nardi en een poging van Dønnum met buitenkant voet zeilde naast. Aan de overkant probeerde ook Orban zijn doelpuntje nog mee te pikken, zijn volley ging rakelings naast de paal. Tien minuten voor tijd ging Hautekiet aan het shirt van Kums hangen in de zestien. Strafschop. Cuypers legde aan voor zijn hattrick, maar zag zijn poging gered door Bodart. De Luikse doelman was echter te vroeg van zijn lijn gekomen, waardoor de topschutter mocht hernemen. Een tweede kans die de topschutter niet liet liggen (3-1). Cuypers sluit het seizoen zo af met zevenentwintig doelpunten, alleen Luigi Pieroni (28 goals in 03-04) en Paul Onuachu (33 goals in 20-21) deden straffer deze eeuw.

AA GENT 3-1 STANDARD

AA Gent: Nardi - Piatkowski (59’ Lagae), Torunarigha, Castro Montes - Samoise, Kums, De Sart, Hong (60’ Hjulsager) - Odjidja (60’ Tissoudali) - Cuypers (80’ Fofana), Orban (88’ Hauge).

Standard: Bodart - Noubi, Bokadi (67’ Ngoy), Hautekiet - Fossey (80’ Banse), Cimirot (88’ Laursen), Melegoni, Dønnum - Balikwisha (67’ Zinckernagel), Canak - Ohio (80’ Emond)

Doelpunten: 11‘ Balikwisha (Dønnum) 0-1, 23’ Cuypers (Odjidja) 1-1, 43‘ Cuypers (Torunarigha) 2-1, 79’ Cuypers (strafschop) 3-1

Gele kaarten: 5‘ Samoise (tackle), 59’ Ohio (tackle), 76’ Hautekiet (trekfout), 77’ Dønnum (protest)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: D’Hondt

Toeschouwers: 12.842