Belgian Cats winnen in Cordoba van Turkije

De eerste wedstrijd van de Belgian Cats, nummer 7 van de wereld, bracht op het prestigieuze “Torneo Centenario” in Cordoba een 66-84 overwinning tegen Turkije (FIBA 11). Zondag (21 uur) volgt de tweede partij tegen wereldmacht Spanje (FIBA 4). De Belgian Cats zijn in voorbereiding op het EK dat van 15 tot 25 juni doorgaat in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljubljana). Emma Meesseman (19 punten, 11 rebounds, 4 assists) met een double-double en de met bommen uitpakkende Julie Vanloo (20 punten, 6 op9 driepunters) stuwden de Cats naar de afgetekende zege.

Julie Vanloo nam de Belgian Cats met verschillende bommen op sleeptouw en loodste de Cats, met ook Kyara Linskens, na 4-4 naar een 10-17 bonus. De Belgische dames vielen echter stil, incasseerden fouten en leden balverliezen. Dat maakte dat een Turkse remonte aan de orde was. Tilbe Senyürek scoorde en ook Sevgi Uzun deed haar duit in het zakje. Van 14-17 evolueerde de score na een 12-2 Turkse tussenspurt naar een 22-17 voorsprong.

In het begin van het tweede schuifje pakte Julie Vanloo weer met flitsende driepunters uit. Na 22-26 en een 33-30 tussenstand ging het na een 0-11 Belgische tussenspurt en via Becky Massey, Laure “The Mask” Resimont en Emma Meesseman naar een 33-39 bonus halfweg voor de Cats. De Belgian Cats gingen in het derde schuifje lekker op hun elan verder. Julie Allemand met een bom, Emma Meesseman en Julie Vanloo stuwden de Cats na 39-46 en 47-51 naar een 49-59 tussenstand. Betty Mununga met een 2 op 2 en Laure Resimont met een tweede bom zorgden voor 52-66 na drie kwarts. In het slotschuifje bleven de Belgian Cats domineren: 49-61 en 56-73. Kyara Linksens moest na een val op de ellenboog wel het parket verlaten. Bondscoach Rachid Méziane roteerde met de ganse selectie en na 58-77 ging het naar een 66-84 Belgische zege.

Turkije-België 66-84

Kwarts: 22-17, 11-22, 19-27, 14-18

België: Ramette 0, Delaere 3, resimont 6, Meesseman 19, Linskens 8, Mununga 6, Geldof 2, Becky Massey 7, Lisowa 0, Billie Massey 2, Vanloo 20, Allemand 11