Premier De Croo naar ziekenhuis gebracht na val met fiets

Alexander De Croo viel in het Groot Kapittel op ongeveer een kilometer van zijn woning in Michelbeke. Hij raakte daarbij even buiten bewustzijn. De Croo werd naar het ziekenhuis gebracht om daar even geobserveerd te worden. Dat bevestigt zijn woordvoerder, die hem ondertussen al aan de lijn heeft gehad en benadrukt dat er niets ernstig aan de hand is. De Croo mag zaterdagavond al opnieuw naar huis.

Fietsen blijft een hobby van onze premier. Zo neemt hij elk jaar deel aan de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen (foto).