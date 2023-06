Geraakt Teuma fit bij Union? En wie vervangt Stengs bij Antwerp? Ontdek hier de verwachte elf bij de titelkandidaten en Club Brugge

Om 18.30u is het eindelijk zover. Dan begint de ontknoping van wat de spannendste titelstrijd in jaren is. Union moet aan de bak tegen Club Brugge, terwijl Antwerp en Genk elkaar in de ogen kijken. Maar wat zijn de verwachte elf bij de vier ploegen?

Keita vervangt Stengs, speelt Muja of Kerk?

Mark van Bommel houdt al het ganse seizoen vast aan min of meer dezelfde namen en dus moeten er ook voor de titelmatch geen grote verrassingen verwacht worden. Op het middenveld zal Mandela Keita de geschorste Calvin Stengs vervangen. Keita is een ander type, maar bewees al meermaals ook een meerwaarde te zijn.

Achterin is De Laet niet beschikbaar, bijgevolg zal Van Bommel normaal gezien teruggrijpen naar het kwartet Bataille-Alderweireld-Pacho-Avila. Vooraan is Vincent Janssen fit bevonden voor de strijd. Op de flank kan er mogelijk wel een wijziging zijn. Mag de ontgoochelende Arbnor Muja blijven staan of dropt Van Bommel Gyrano Kerk in de ploeg? (pjc)

Lynen en Van der Heyden out, wie is fit geraakt?

Karel Geraerts moet puzzelen voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Vaste pionnen Siebe Van der Heyden (schouder) en Senne Lynen (geschorst) zijn out. Het zou logisch zijn mocht Geraerts hen vervangen door Koki Machida en Cameron Puertas.

Voor de rest is het nog even koffiedik kijken of kapitein Teddy Teuma (hamstrings) fit is geraakt. Als hij ontbreekt, wordt zijn plek op het middenveld ingenomen door El Azzouzi. Hij bewees de voorbije twee wedstrijd een waardige vervanger te zijn.

Voorin is de verwachting dat Victor Boniface ondanks zijn enkelblessure van vorige week aan de aftrap staat. Nog wat vraagtekens dus bij Union, afwachten welke basiself Geraerts straks de wei in stuurt. (vva)

Heynen voluit, Samatta of Arokodare in de spits?

Net zoals Yira Sor, Bilal El Khannouss en Angelo Preciado (die deze week ziek waren) trainde Bryan Heynen vrijdag voluit. Ondervindt hij geen reactie aan de knie, die hij vorige week in Brugge blesseerde, dan is de Genkse aanvoerder klaar voor de strijd.

Wouter Vrancken moet nog twee knopen doorhakken: start Tolu Arokodare of Ally Samatta in de spits en krijgt El Khanouss na zijn sterke invalbeurt opnieuw de voorkeur op Sor? (mg)

Brugs middenveld blijft intact, maar wie zijn de backs?

Met de geblesseerde spelers kan Club Brugge stilaan een aardig elftal op de been brengen. Club komt zoals bekend fel verzwakt aan de aftrap tegen Union. Mignolet in doel, Rits-Nielsen-Vanaken op het middenveld, Lang en Nusa voorin: da’s nog altijd zeer stevig en een topclub waardig.

Maar de vraag is wie rechts- en linksback speelt en wie centraal in de spits staat. In onze vermoedelijke elf staat Buchanan rechtsback en is Vermant het speerpunt, maar ook zij waren vrijdag nog onzeker, dus afwachten of zij speelklaar raken. Wie weet moet Rik De Mil straks nog méér gaan schuiven. (dvd)