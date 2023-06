Dauphiné begint met tricky openingsrit: kan Menten zich in de groepsspurt meten met Hayter en Laporte?

Sprint van een selecte groep van een vijftigtal? Of toch enkele renners die het uitgedunde peloton kunnen verrassen? Dat zijn de twee mogelijkheden voor de zondagqrit die in Le Pays des Volcans wordt gehouden. Twee jaar geleden boekte Brent Van Moer bijvoorbeeld een fantastische solozege in Issoire, dat dit jaar als aankomststad van de Tour fungeert. Omdat Wout van Aert te vroeg fêteerde, was David Gaudu vorig jaar bergop de snelste in het naburige Chastreix-Sancy. Dit keer is de finale anders, want op elf kilometer van de vlakke finish nabij het meer van Chambon-sur-Lac is er de Côte du Rocher de l’Aigle. Dat is een klim van duizend meter die 7,3 procent stijgt. Die klim van vierde categorie wordt telkens aangedaan in de drie lussen van 23 kilometer waarin het doorlopend op en af gaat. In de grote ronde na de start zijn er ook nog twee klimmetjes van vierde categorie (Le Mont Dore, of 1,8 km, gemiddelde 5,5 stijgingspercentage, en de Côte de la Stèle (1,9 km, maar gemiddeld 5 procent).

Het hangt in grote mate van Jumbo-Visma en Ineos-Grenadiers af welk scenario geschreven wordt. Met Ethan Hayter heeft de Britse Worldtourploeg een sprinter bij die houdt van dit soort werk. Alleen Wout van Aert was hem vorig jaar in de openingsrit in Beauchastel te snel af. Kan Milan Menten wel overleven en bijvoorbeeld Dylan Groenewegen en Sam Bennett niet, dan dient zich een kans aan voor de Limburger. Al moet je dan ook altijd nog zo’n Christophe Laporte voorbij.

Zeventien landgenoten

Dit keer trokken er zeventien landgenoten naar de 75ste editie van het Critérium du Dauphiné. Met vijf eenheden (Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Milan Menten, Brent Van Moer en Maxim Van Gils) levert Lotto-Dstny het leeuwendeel. Bij Alpecin-Deceuninck hebben we met Jimmy Janssens, Lionel Taminiaux en Fabio Van Den Bossche een trio. Zowel bij Jumbo-Visma (Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck), AG2R-Citroën (Oliver Naesen, Greg Van Avermaet), Soudal – Quick-Step (Dries Devenyns, Mauri Vansevenant) als Intermarché – Circus – Wanty Gobert (Rune Herregodts, Tom Paquot). Steff Cras (Team Totalenergies) is de enige geselecteerde landgenoot bij de Franse ploegen.