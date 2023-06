Biden bekrachtigt akkoord over schuldenplafond: “We hebben economische crisis afgewend”

Biden kon de wet - de Bipartisan Budget Agreement - bekrachtigen, nadat het Amerikaanse Congres enkele dagen geleden een akkoord had bereikt, na weken van onderhandelen en gekibbel. In het akkoord staat onder meer dat de schuldenlast van de federale staat tot 1 januari 2025 boven het eerder vastgelegde plafond van 31,4 biljoen dollar mag stijgen. Dat betekent dat een volgende stemming over een verhoging van het plafond pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 zal zijn.

In een toespraak vanuit het Oval Office, het officiële kantoor van de Amerikaanse president in het Witte Huis, had Biden vrijdag al de samenwerking tussen de Republikeinen en de Democraten geprezen. “De inzet had niet hoger kunnen zijn”, zei hij. “We hebben een economische crisis, een economische instorting afgewend.”

Zonder akkoord zouden de Verenigde Staten eerstdaags voor het eerst in de geschiedenis zonder geld zijn komen te zitten. Dat zou waarschijnlijk grote chaos op financiële markten hebben veroorzaakt.