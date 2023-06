Elise Mertens mikt na stunt op eerste kwartfinale ooit in Roland Garros: “Het wordt zwaar, maar alles is mogelijk”

“Het wordt zwaar. Alle wedstrijden zijn zwaar”, aldus Mertens. “Ik weet niet of er een favoriet is. Zij (Pavlyuchenkova, red.) heeft ervaring op dit niveau. Ik heb hier nog nooit de kwartfinale gehaald maar ga alles geven om te proberen deze wedstrijd te winnen. Ik probeer altijd zo ver mogelijk te komen in de grote toernooien en zeker in de Grand Slams, die altijd iets speciaals zijn.”

Elise Mertens, het laatste overgebleven reekshoofd in haar kwart van de tabel, deed zaterdag alvast vertrouwen op voor het duel met een overwinning in de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met de Australische Storm Hunter versloeg ze de Braziliaanse Ingrid Martins (WTA 76) en de Wit-Russische Iryna Shymanovich (WTA 91) met 7-6 (7/4), 6-1 op Court 14. Vrijdag schakelde Mertens ook al op indrukwekkende wijze Jessica Pegula uit.

“Ik wil me concentreren op mijn spel en ga proberen voort te bouwen op wat ik goed deed in de vorige wedstrijd”, vervolgde ze. “Ik heb er vertrouwen in, maar ik ga het punt per punt bekijken, want ook al won ik de eerste set met 6-1, je weet nooit wat er daarna kan gebeuren. Het was echt close in de tweede. Ik wil me niet teveel vastpinnen op het idee dat ik hier moet winnen en absoluut een kwart moet halen. Ik wil me gewoon concentreren op mijn spel. Alles is mogelijk en we zien wel.”