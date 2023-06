Sander Gillé en Joran Vliegen door het oog van de naald richting kwartfinales

LEES OOK. Jarige Rafael Nadal staat voor herstelperiode van vijf maanden na operatie aan de heup

Gillé en Vliegen, respectievelijk 40e en 41e op de wereldranking, wonnen in de derde ronde met 7-5, 6-7 (3/7) en 7-6 (10/5) van de Mexicaans-Franse tandem Santiago Gonzalez (ATP 20)/Edouard Roger-Vasselin (ATP 16), de negende reekshoofden. De wedstrijd duurde 2 uur en 50 minuten.

Voor een plaats in de halve finales spelen de Limburgers tegen de Argentijnen Maximo Gonzalez (ATP 31) en Andres Molteni (ATP 25).

De 32-jarige Gillé en de 29-jarige Vliegen staan voor de vierde keer op rij op de tabel van Roland Garros. In 2022 en 2021 haalden ze de derde ronde. In 2019 bereikte Vliegen aan de zijde van de Kazach Mikhail Kukushkin de kwartfinales in Parijs.