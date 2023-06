Jaar na huwelijk in ‘Blind getrouwd’ zijn Jiri en Florence nog altijd stapelverliefd: “Van vreemden naar geliefden, zo dankbaar”

Een jaar nadat ze elkaar in Blind getrouwd het ja-woord gaven, zijn Florence en Jiri nog steeds stapelverliefd. Dat tonen ze op sociale media.

“Jij. De meest prachtige en warme man die ik ken. Dank je wel om steeds je mooie zelf te zijn”, schrijft Florence op Instagram bij een foto van de twee in trouwkledij. “Wij. Van ongemakkelijk giechelen tot samen schaterlachen. Van gereserveerd zijn tot niet liever willen dan dicht bij je zijn. Van vreemden naar geliefden. Van zo veel alleen naar zo veel samen… En dit alles liefst zo lang mogelijk.”

Haar echtgenoot Jiri leren kennen noemt ze “het mooiste geschenk”. “En alsof dat nog niet genoeg was, leerden we ook deze zes prachtige mensen kennen (de andere deelnemers aan het programma, nvdr). Alleen maar liefde voor jullie. Zo dankbaar…”

Ook Jiri heeft niets dan lof voor zijn echtgenote. “Wat een periode zijn we doorgegaan”, schrijft hij op Instagram. “Op ons tempo, op onze manier, met een lach, een traan, respect en geduld. Praten, knuffelen en al eens een stiekeme kus off-cam (wanneer de camera niet draaide, nvdr).” Op het beslissingsmoment was hij helemaal zeker van hun toekomst, zo schrijft hij nog. “Dit heb ik nog nooit gevoeld. Zo’n connectie, zo’n overeenkomsten, zo’n liefde. Dit is ze.”

“Mijn liefste vrouw, ik zie je graag”, voegt hij er nog aan toe. “Ik ben er voor je. Zoals er maar één iemand voor mij is. Op een prachtige toekomst samen.”