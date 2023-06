Officieel: Eden Hazard en Real Madrid gaan in onderling overleg uit elkaar, “pensioen behoort tot de mogelijkheden”

“Real Madrid C. F. en Eden Hazard hebben een overeenkomst bereikt waarbij de speler de club per 30 juni 2023 zal verlaten. Real Madrid wil haar genegenheid betuigen aan Eden Hazard en wenst hem en zijn familie veel succes in deze nieuwe fase”, klinkt het kurkdroog in een statement. Het staat in schril contrast met het “Comunicado Oficial: Hazard’ en de vele toeters en bellen waarmee zijn komst naar Madrid zowat vier jaar geleden werd aangekondigd.

Daarnaast gaat ook het gerucht dat Hazard erover nadenkt om zijn voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen, maar die beslissing zou nog niet helemaal gemaakt zijn. Eerder dit seizoen kondigde de 32-jarige winger na de vroegtijdige uitschakeling op het WK in Qatar al zijn afscheid bij de Rode Duivels aan.

Bankzitterstatuut

Eden Hazard ondertekende in de zomer van 2019 een vijfjarig contract bij Real Madrid. Hij werd er in een klap de topverdiener. Aanhoudend blessureleed zorgde er echter voor dat Hazard zich nooit kon doorzetten bij de Koninklijke. Met ook de doorbraak van Vinicius werd de gewezen Rode Duivel nooit onbetwist basisspeler in de Spaanse hoofdstad.

Hazard gaf dit seizoen echter al meermaals aan dat hij zich goed voelt bij Real. Ook zijn familie heeft het naar haar zin in Madrid. Daarom wilde Hazard ondanks zijn bankzitterstatuut en zijn schrijnend gebrek aan speelminuten zijn contract uitdoen bij Los Blancos. Maar zover komt het dus niet.

© Getty Images

Relatie met Ancelotti

Geen enkel jaar bij Real was een voltreffer, maar dit seizoen was een absoluut dieptepunt voor Hazard. Hij kwam slechts in tien wedstrijden in actie, waarin hij voor 392 speelminuten aan speelminuten verzamelde. Dat komt slechts overeen met iets meer dan vier volledige wedstrijden. Daarin kwam Hazard een keer tot scoren en deelde hij twee assists uit.

Hoewel Real-coach Carlo Ancelotti zich altijd positief uitsprak over de recordtransfer van 115 miljoen, was zijn relatie met de Italiaan verre van optimaal. De wedstrijden waarin Ancelotti een fitte Hazard 90 minuten op de bank liet, zijn niet op twee handen te tellen. Eerder vandaag raakte het nieuws nog bekend dat Ancelotti ook volgend seizoen de trainer is van de Koninklijke.

Zondag speelt Real haar laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Hazard krijgt in Santiago Bernabeu dan de kans om afscheid te nemen van de fans. Ook met de Madrileens aanhang was zijn band nooit optimaal. Zo namen ze het hem kwalijk dat hij als kersverse Galactico met overgewicht aan zijn eerste seizoen begon. In de jaren die daarop volgenden waren ze Hazard door zijn torenhoge loon en beperkte impact liever kwijt dan rijk.

© AFP

Aan vier jaar Real Madrid houdt Hazard wel een aardig gevulde prijzenkast over. Hij won er acht trofeeën: 1 Europa Cup, 1 Club World Cup, 1 Europese Super Cup, 2 La Liga titels, 1 Copa del Rey en 2 Spaanse Super Cups.

In vier seizoenen kwam de gewezen Rode Duivel niet verder dan 76 wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 12 assists. Een door enkelblessures gekwelde Hazard speelt sinds de zomer van 2019 voor de Koninklijke, maar haalde er nooit zijn niveau van voordien bij Chelsea.