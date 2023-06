Yellow Tigers pakken scalp van Zweden in European Golden League volley

De Yellow Tigers hebben zaterdagavond in Beveren hun tweede groepswedstrijd in de European Golden League volley met 3-1 gewonnen tegen Zweden. De setstanden waren 25-22, 25-14, 20-25 en 25-17. De wedstrijd duurde 1 uur en 40 minuten.

In poule A volgen voor de Tigers nog verplaatsingen naar Bosnië en Herzegovina (14 juni in Zenica) en Zweden (17 juni in Lund).

België staat aan de leiding met twee zeges in evenveel matchen. Op de openingsspeeldag wonnen de Belgen met 3-0 van Bosnië en Herzegovina. Zweden is tweede met een zege en een nederlaag. De Bosniërs zijn puntenloos laatste.

Negen landen zijn in de European Golden League onderverdeeld in drie poules. De winnaars daarvan kwalificeren zich voor de eindfase, samen met de organisator van dat toernooi. Vorig jaar kwamen de Yellow Tigers uit in de Nations League, het hoogste niveau met zestien landen, maar daar degradeerden ze uit.

