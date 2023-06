Verstappen over kloof van halve seconde: “Ik had nog 2 of 3 tienden sneller gekund.” Maar het record blijft voor Jacky Ickx

462 duizendsten. Bijna een halve seconde. Zoveel voorsprong had Max Verstappen in de kwalificaties in Barcelona. En dan brak hij zijn ultieme ronde nog af, terwijl hij daarin nóg sneller onderweg was.

“Ik ga nerveus zijn morgen, ik denk dat ik vannacht niet kan slapen”, grapte Max Verstappen (25) zaterdag na de kwalificaties. Vrijdag hoorden we hem ook al lachen over de boordradio tijdens de vrije trainingen. “Is dat een telefoon die rinkelt? Is dat die van Helmut?” vroeg hij. Het leven is goed als je daarmee bezig kan zijn terwijl je 300 km/u rijdt. “Als de auto echt goed is, kan je wel grapjes maken”, lachte de wereldkampioen op zijn goudkleurige raceschoenen. Alsof de titel al binnen is? “We hebben al twee sterretjes, dan mag je gouden schoenen dragen, toch?”

Verstappen is in Barcelona aan een vlekkeloze grand prix bezig. Terwijl de ene na de andere rijder in de fout ging in heel verraderlijke omstandigheden, klokte de Maaseikenaar met zichtbaar gemak de snelste tijd, zoals in elke sessie dit weekend. “Vanaf de eerste ronde voelde de auto hier heel goed aan. Natuurlijk moet je het weekend opbouwen, maar als je veel vertrouwen hebt in de balans kan je echt op de limiet gaan. Of het dan niet tricky was? Je bouwt natuurlijk wat marge in, want we hebben het niet nodig om in Q1 echt op de limiet te gaan. En zelfs in Q2 niet. Als de baan er zo bij ligt, bouw je wat marge in. Maar ik had nergens last van.”

Max Verstappen op zijn goudkleurige schoenen. — © AFP

Record op naam van Jacky Ickx

Verstappen opende Q3 met een tijd van 1:12.272. Gezien teammaat Sergio Perez al uitgeschakeld werd in Q2, was toen al duidelijk dat de pole voor hem was. Een tweede vliegende ronde was strikt gezien niet noodzakelijk, hij had zijn banden kunnen sparen.

Verstappen: “Het team wou eerst niet meer rijden, maar ik wou wel gaan, omdat ik wist dat er nog meer in zat. Uiteindelijk waren ze akkoord om naar buiten te aan. Ze zouden me laten weten of er nog iemand sneller ging. In bocht 10 zat ik bijna twee tienden onder mijn tijd en kreeg ik te horen dat het niet meer nodig was. Dat was een heel mooie ronde geweest, maar ik heb ze afgebroken. Waar ik was uitgekomen? In bocht 10 en 12 zat nog wat tijd, ik schat dat ik net 1:11 had kunnen halen.”

Dat had de kloof boven de 7 tienden gebracht. Een eeuwigheid in de F1. Maar wel geen record. Jacky Ickx pakte in 1967 eens de pole met 10”9 voorsprong op Chris Amon. Maar dat was in een ander tijdperk en op de Nürburgring, een circuit van 22,8 kilometer. Recenter veroverde Lewis Hamilton twee poles met meer dan een seconde voorsprong, weliswaar telkens in de regen. Verstappen zelf had vorig jaar in Spa 0.632 overschot, maar hij verloor die pole door een gridstraf (wegens een motorwissel).

De pole-award uit handen van Mason Mount, voetballer bij Chelsea. — © REUTERS

Vertrek van Rob Marshall

Barcelona is een circuit dat de Red Bull-Honda uitstekend ligt. De chicane is vanaf dit jaar geschrapt en dat maakt de laatste bocht nog sneller, waardoor de RB19 nog beter uit de verf komt. Die snelle rechterbocht is wel heel belastend voor de linker voorband, die het ook in bocht 3 al erg zwaar te verduren krijgt. Maar ook dat is een pluspunt voor Verstappen: zijn verval op de banden is doorgaans minder dan bij de concurrentie. “Ze slijten hier heel hard, ja. Op de banden moet ik zondag heel goed letten. Er kunnen altijd dingen fout gaan, maar ons racetempo zit goed.”

Kortom: het leven oogt mooi voor Verstappen. Er wordt nu al gespeculeerd waar hij zijn derde wereldtitel op zak zal steken. Zes verschillende auto’s eindigden in de top zes in de kwalificaties. Heel veel teams zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Maar eentje steekt er bovenuit, de Red Bull-Honda van Verstappen. De concurrentie doet er alles aan om bij te benen. Zoals Rob Marshall wegkapen, een topingenieur van Red Bull.

Verstappen: “Ach, veel mensen maken dat heel groot, maar Rob was niet meer zoveel betrokken bij de auto van nu. Hij was meer bezig met projecten op langere termijn, zoals de auto van 2026. Natuurlijk hadden we hem liever gehouden. Maar als ik hoor wat hij aangeboden kreeg bij McLaren snap ik wel dat hij daar een paar jaar naar toe gaat. Dan kan hij daarna lekker gaan vissen.”

De GP van Spanje start zondag om 15 uur.