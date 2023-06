Red Panthers zijn opnieuw te sterk voor China en boeken derde zege op rij in Pro League

De Red Panthers hebben in Londen hun zevende wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. Ze haalden het met 3-1 van China. Het is voor de Belgische vrouwenploeg de derde opeenvolgende zege in de competitie.

Justine Rasir en Emily White zorgden voor de 2-0 ruststand. Na een strafcorner trof Stephanie Vanden Borre raak in het vierde kwart, twee minuten nadat Liu Chencheng China opnieuw in de match had gebracht.

Het team van coach Raoul Ehren won een week geleden met 3-1 van de Chinezen. Zondag spelen de Panthers tegen Groot-Brittannië, die met 3-2 verloren van de Belgen. Later deze maand strijkt de Hockey Pro League neer in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen, waar de Belgische vrouwen twee keer tegen Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland en de VS aantreden.

In het klassement springen de Panthers naar een voorlopige vierde plaats na drie zeges, drie draws en een nederlaag.

De doelpunten uit de partij:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen