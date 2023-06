Einde van een tijdperk: Zlatan Ibrahimovic trekt na dit seizoen deur achter zich dicht bij AC Milan

Het contract van Ibrahimovic loopt af aan het einde van juni en dat zal niet verlengd worden. Nadat hij amper vier wedstrijden speelde, waarvan in totaal 144 minuten op het veld, zal Ibrahimovic de Milanese club opnieuw verlaten. De Zweed kampte met heel wat blessureleed, al was er wel een lichtpuntje. Ibrahimovic werd de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A bij zijn enige goal dit seizoen, hij zette een penalty om bij het 3-1 verlies tegen Udinese.

De Zweedse international speelde eerder al van 2010 tot 2012 voor AC Milan. In 2011 pakte Ibrahimovic met Milan de titel. Hij won de felbegeerde Scudetto opnieuw vorig seizoen. Trainer Stefano Pioli liet al weten dat Ibrahimovic niet speelklaar is voor de wedstrijd morgen tegen Hellas Verona. De spits zal wel geëerd worden na de partij.

LED boarding getest

Enkele dagen geleden werd een foto genomen van de LED boarding in het stadion van AC Milan. Daarop was ‘Godbye Zlatan’ te zien. AC Milan liet ondertussen weten dat de foto genomen werd tijdens een test. De club zal deze tekst laten zien na afloop van de partij tijdens het afscheid van Ibrahimovic.