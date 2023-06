FC DZS Nasser zwaait vier clubiconen uit

DZS Nasser heeft er een bijzondere laatste speeldag van gemaakt. Zo begonnen spelers, supporters en bestuur ’s morgens vroeg al met een stevig ontbijt bij Café André van Nasser. Met de bus ging het daarna richting de terreinen van Naaldert FC in Heusden-Zolder. Na een 5-5 eindstand moesten er penalty’s worden getrapt. Daarin toonde DZS Nasser zich de betere en zo werd de afsluitende match met veel animo toch gewonnen. Daarna trok het hele gezelschap naar De Zwarte Stijlen in Wijer voor de traditionele kampioenenviering. Daar werden vier clubiconen in de bloemetjes gezet. Kris Boogaerts werd bedankt voor 37 jaar dienst bij de club, Peter Strauven voor 31 jaar, Etienne Lomzik voor 22 jaar en Stijn Germeys tot slot voor 20 jaar. Allemaal hebben ze eerst bij de club gespeeld en daarna binnen het bestuur hun steentje bijgedragen. De vier afscheidnemers kregen daarom allemaal een grote biermand en een mooi aandenken van de club. De laatste vrije gaatjes werden uiteindelijk nog gevuld in het clublokaal in Nieuwerkerken met pintjes en pizza’s à volonté. “Deze schitterende lokale caféploeg heeft de voorbije 43 jaar al héél wat watertjes doorzwommen. We bedanken deze vier heren voor hun inzet en organisatiezin. Ze hebben in al die jaren stevig bijgedragen tot het succes van onze club. Maar dankzij de opvolging van een gedeeltelijk nieuw bestuur is de mooie toekomst van onze club gelukkig verzekerd” zo klinkt het bij de club. len