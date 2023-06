Auto raakt van weg en schept 34-jarige vrouw op in Houthalen: oorzaak is mogelijk kapotte band

Een 34-jarige vrouw is zaterdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een noodlottig ongeval op de Grote Baan in Houthalen. Een auto raakte er van de weg en schepte de voetgangster op. De eerste vaststellingen doen vermoeden dat de auto kapotte band had.

© zb

Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden van het ongeval en doet ook een technisch onderzoek van de auto die van de weg ging ter hoogte van de oude cité in Houthalen. Volgens de eerste gegevens zou de auto kapotte band hebben gehad waardoor het voertuig onbestuurbaar werd. Een 34-jarige vrouw bleek op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ze wandelde of stond op de stoep langs de Grote Baan en ze werd door de auto opgeschept. Het slachtoffer is onder begeleiding van een mugteam naar het ziekenhuis gebracht. Haar toestand was zaterdagavond nog zorgwekkend.

De auto kwam tot stilstand op de stoep voor de rijhuizen. Het ongeval gebeurde rond 16 uur. Op dat moment was er geen druk verkeer. De politie sloot één rijstrook af voor de hulpverlening en de vaststellingen van het ongeval.