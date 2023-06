Ereplaatsen en pech, maar Merlier vreest niet dat het hem parten speelt voor Tourselectie: “De ploeg kent goed genoeg mijn capaciteiten”

Het zit de laatste tijd niet mee voor Tim Merlier. In de Ronde van Limburg sneed de Belgische kampioen de laatste bocht verkeerd aan en vergooide zo zijn winstkansen, in de Heistse Pijl was een klapband in volle finale de boosdoener. “Ik ben heel goed, maar het is al een aantal weken dat het wat tegenzit.”

Op twee kilometer van de aankomst, net voor het peloton de laatste keer de Heistse Berg aansnijdt, staat Belgisch kampioen Merlier plots aan de kant van de weg. Pech, en dus weer geen zege voor de renner van Soudal Quick-Step. “Wat er precies gebeurde? Ik weet het niet goed. Er rijdt iemand in mijn achterwiel en ik heb een klapband. Boeken toe dus”, aldus een zichtbaar ontgoochelde Merlier.

Tweede in de Van Merksteijn Fences Classic, vierde in de Ronde van Limburg na een foute inschatting van de laatste bocht, tweede in Gullegem Koerse (achter ploegmaat Warre Vangheluwe weliswaar) en nu die klapband in de slotkilometers: het is de laatste tijd vaak net niet voor Merlier. Al ligt dat naar eigen zeggen niet aan de benen. “Ik ben heel goed, maar het is al een aantal weken dat het wat tegenzit. Maar bon, ik zeg altijd: na regen komt zonneschijn. Dus ik ben benieuwd naar komende weken.”

Merlier werd in de Van Merksteijn Fences Classic tweede achter Caleb Ewan — © VDB

En dat net nu we in de laatste rechte lijn voor de Tour de France zitten. In de Tour is er bij Soudal Quick-Step slechts plaats voor één sprinter en er rijdt bij de ploeg van Patrick Lefevere ook nog ene Fabio Jakobsen rond. Al vindt Merlier niet dat hij zich nog moet bewijzen voor die Tourselectie. “Ik denk dat de ploeg goed genoeg mijn capaciteiten kent. Ik moet niet strijden voor die Tourselectie”, aldus Merlier, die zondag de Brussels Cycling Classic rijdt en daarna naar de Ronde van Zwitserland trekt.