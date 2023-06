“Als kleinste politiekorps van België krijgen we te maken met drugstoerisme dat gevaar meebrengt op onze wegen. Dit kunnen wij niet alleen oplossen”, zegt korpschef Alain Stas van Voeren. — © Tom Palmaers

Voeren

Een internationale politiemacht strijdt vandaag, zaterdag, samen met politie Voeren tegen het drugstoerisme dat er passeert en dat Voeren binnenrijdt via de snelweg E25. “De actie werkt ook in de diepte. Nummerplaten van gedrogeerde bestuurders en drugsbezitters worden ook nagetrokken in buitenlandse databanken”, zegt korpschef Alain Stas van Voeren.