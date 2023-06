Olav Kooij sprint makkelijk naar de zege in Heistse Pijl, Jordi Meeus strandt op tweede plaats

Olav Kooij heeft de Heistse Pijl gewonnen. In een ontregelde sprint na een valpartij op twee kilometer van de streep was de Nederlander van Jumbo-Visma sneller dan Jordi Meeus en Robbe Ghys. De gedoodverfde favoriet rondde het berenwerk van zijn ploeg in de laatste kilometers zo perfect af. Voor Kooij is het zijn vierde zege van het seizoen.

De Heistse Pijl is een eendagswedstrijd van net geen 200 kilometer in Heist-op-den-berg. Er zijn amper 500 hoogtemeters, een lust voor de sprinters dus. Vorig jaar was Arnaud De Lie de snelste, ook dit jaar stonden er heel wat snelle mannen aan de start.

Wachten op de vluchters

Het tempo bij het peloton lag bij aanvang van de wedstrijd hoog, dat maakte het moeilijk voor de vluchters om effectief weg te rijden. Op 162 kilometer van de meet was er een eerste afscheiding. Zes vluchters met onder andere de 22-jarige Belg, Mauro Verwilt breidden hun voorsprong uit tot 50 seconden.

Het tempo zakte gaandeweg koers, een uitgelezen kans voor de vluchters die na iets meer dan vijftig kilometer een voorsprong van drie minuten en 35 seconden hadden. Desondanks werd het openingsuur aan een verschroeiend gemiddelde van 49,9 km/h afgewerkt.

Achtervolging

Op 125 kilometer van de meet beslisten de sprintersploegen om iets te doen aan de achterstand. Na 75 kilometer begonnen de renners aan de eerste van zes lokale ronden. Elke ronde was zo’n 20,7 kilometer lang, zo passeerden de renners maar liefst zes keer over de Heistse Berg.

De Heistse Berg zorgde voor afscheiding in het peloton, die alsmaar dichter kwam op de moegestreden vluchters. Op 24 kilometer van de meet was het dan zover, het peloton slokte de vluchters op. De renners maakten zich klaar voor een sprint.

Op twee kilometer voor de finish, maakten de renners zich klaar om voor een laatste keer de Heistse Berg te beklimmen. Aan de top zorgde een valpartij met onder andere Jules Hesters voor heel wat oponthoud. Merlier kreeg een tik bij de valpartij en maakte geen kans meer op de winst.

Kooij pakt de zege

Olav Kooij zat wel in perfecte positie, met Jordi Meeus in zijn wiel. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma was superieur en rondde het werk van zijn ploeg af. Meeus strandde op de tweede plaats, Robbe Ghys is knap derde.