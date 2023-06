Max Verstappen verovert de pole in Spanje met een halve seconde voorsprong: “Als op rails”

Max Verstappen start morgen vanuit poleposition in de GP van Spanje. Op het Circuit de Catalunya in Barcelona klopte hij de concurrentie met een halve seconde voorsprong. Leclerc sneuvelde al in Q1, Perez en Russell in Q2. Zes verschillende auto’s bezetten de eerste zes plaatsen.

Leclerc out in Q1

Sensatie in Q1, het eerste deel van de kwalificaties. Na de regen van de vrije trainingen was de baan opgedroogd, maar nog steeds heel verraderlijk. Verschillende rijders - Alonso, De Vries, Bottas,... - spinden van de baan. De rode vlag kwam uit om kiezel van het asfaltlint te keren. Na de onderbreking werd de piste aan hoog tempo sneller en de rondetijden kwamen naar beneden. Sergio Perez liet zich bijna verrassen, maar bleef nog nipt bij de vijftien die doorstootten naar Q2. Charles Leclerc daarentegen eindigde als negentiende en mocht voor het eerst sinds Monaco 2019 niet naar Q2. De Ferraririjder, vorig jaar nog op pole in Barcelona, zal achteraan moeten starten.

Lewis Hamilton (Mercedes) realiseerde de snelste tijd in Q1, Max Verstappen (Red Bull) was pas negende, nadat hij in een snelle bocht gehinderd werd door Pierre Gasly (Alpine). De Fransman riskeert na afloop nog gestraft te worden.

Ook Perez en Russell falen

In Q2 was Sergio Perez de meest notoire afvaller. Hij ging even door de kiezelbak en verloor zijn beste tijd doordat hij buiten de baan was gegaan (track limits). Ook George Russell (Mercedes) sneuvelde. Hij reed bovendien in de weg van zijn teammaat Lewis Hamilton, die daarbij zijn voorvleugel beschadigde. Russell riskeert een straf, Hamilton stootte wel door naar Q3. De stuntman bij de laatste tien was Nico Hulkenberg met de Haas-Ferrari.

In Q3 liet Max Verstappen geen twijfel bestaan. De wereldkampioen en WK-leider was heel het weekend de snelste in elke sessie en opende met 1:12.272. Aan die tijd kon niemand meer tippen, zijn tweede poging moest de Maaseikenaar zelfs niet meer afmaken. Carlos Sainz (Ferrari) pakte de tweede startplek, maar was bijna 5 tienden trager. De tweede startrij bestaat uit Lando Norris (McLaren) en Pierre Gasly (Alpine), als die geen straf krijgt. Zes verschillende auto’s eindigden in de top zes.

“Als op rails”

“De baan was heel tricky in het begin, na die regen”, zei Verstappen in een eerste reactie op zijn pole, zijn eerste in Spanje. “Maar de auto reed alsof hij op rails stond. Mijn laatste ronde was nog sneller, maar het team vroeg me ze af te breken. Ik kom graag naar Barcelona. Ik hou van deze baan en van de fans, die echte liefhebbers zijn. En ik heb hier natuurlijk mooie herinneringen”, verwees hij naar zijn eerste zege in 2016. “Ik hoop morgen nieuwe herinneringen te maken. De laatste bocht is een stuk sneller geworden. Die brengt telkens een smile op mijn gezicht. Maar met twee snelle rechtse bochten zal de bandenslijtage groot zijn.”

Achter Verstappen was het heel erg spannend, maar uiteindelijk trok Sainz een glansrol naar zich toe. Hij overvleugelde landgenoot Alonso. “Het was heel spannend. Q1 en Q2 overleven was al niet gemakkelijk, maar we hebben het gefikst en starten in de best mogelijke positie. Ik heb niets laten liggen, Max kloppen was onmogelijk.”

Lando Norris: “Ik ben heel blij en verrast met P3. Snelle bochten zijn ons sterke punt en het schrappen van de chicane op het einde van de ronde speelt in onze kaart. De race? Ik hoop maar dat Max me niet ophoudt, zoals in Monaco”, grapte de Brit.

De GP van Spanje begint zondag om 15 uur.