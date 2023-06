Coco Gauff maakt einde aan sprookje van 16-jarig Russisch toptalent, Iga Swiatek stoomt na amper 51 minuten door naar achtste finale

Coco Gauff (WTA 6) staat in de achtste finales van Roland Garros. De Amerikaanse, vorig jaar nog verliezend finaliste in Parijs, zette in de derde ronde de piepjonge Russin Mirra Andreeva (WTA 143) opzij. Gauff haalde het op Court Suzanne-Lenglen in drie sets. Het werd 6-7 (5/7), 6-1 en 6-1 na ruim twee uur.

Voor Andreeva, sinds vorig maand zestien, komt zo een einde aan haar eerste grandslamtoernooi. De nummer 1 op de ranking bij de junioren had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geknokt. Daar wipte ze achtereenvolgens de Amerikaanse Alison Riske-Amritraj (WTA 85) en de Française Diane Parry (WTA 79). In aanloop naar Roland Garros had de jonge Russin al haar kwaliteiten getoond door op het WTA 1.000 van Madrid de achtste finales te bereiken. Ze wipte er subtoppers als Leylah Fernandez, Beatriz Haddad Maia en Magda Linette.

Voor Coco Gauff, ook nog altijd maar 19, gaat het toernooi verder met een achtste finale tegen landgenote en qualifier Kayla Day (WTA 138) of de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100).

Swiatek op kruissnelheid

‘s Werelds nummer een en titelverdedigster Iga Swiatek komt steeds meer op dreef. In de derde ronde op het Parijse gravel gunde ze haar Chinese tegenstandster Wang Xin, de nummer tachtig van de wereld, geen enkele game: twee keer 6-0 was het verdict na amper 51 minuten. Wang Xin scoorde in totaal slechts zeventien punten. In de eerste twee rondes samen verloor Swiatek in totaal slechts acht games.

In de achtste finales staat ze eerstdaags tegenover de winnares van het duel tussen de Canadese Bianca Andreescu (WTA 42) en de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 66).

Swiatek won op Roland Garros in 2020 verrassend haar eerste grandslamtoernooi. Vorig jaar bracht ze met een tweede eindzege in Parijs en de US Open nog eens twee grandslamtoernooien op haar palmares.