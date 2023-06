Julian Alaphilippe rijdt voor het eerst in drie jaar opnieuw de Dauphiné: “Ik voel me opnieuw goed, dat was toch wel een tijdje geleden”

Julian Alaphilippe is back in business. Voor het eerst in drie jaar rijdt hij nog eens het Critérium du Dauphiné. “Ik hoop een ritje te kunnen winnen. Deze zware achtdaagse rittenkoers is het begin van een heel zware en belangrijke periode”, aldus de Fransman vanuit de autocar van Soudal – Quick Step waarin hij een Zoom-meeting hield.

Het team gaf er de voorkeur aan de persconferentie digitaal te houden. Bij de ploeg van Lefevere zijn ze er als de pest voor dat ook de voorbereiding op de Tour verstoord wordt door positieve Covid-testen. “Ik heb zelf al mijn deel gehad. En in de Giro werd onze ploeg niet gespaard. Daarom blijven we uitermate voorzichtig. Ik let echt goed op. Vrijdag in het vliegtuig was ik één van de weinigen die een masker droeg. Misschien is dit een beetje erover, maar ik heb geen goesting om de Tour de France te missen. Ik wil vooral vermijden dat ik in juli thuis ben en dat alle opofferingen van de voorbije zes weken zomaar worden weggegooid. Vandaar dat we toch proberen wat in een bubbel te blijven. Wielrennen is misschien de enige sport waarin er nog veel covid-testen worden gedaan. Als er veel jongens verdwenen met corona is het omdat er ook veel getest is geweest. Dat verpest het feest een beetje, maar het is beter zo. Al hoop ik dat het ooit eens ophoudt met corona”, zegt Alaphilippe.

Eerste deel van vierluik

Zondagmiddag in Chambon-sur-Lac begint de dubbele ex-wereldkampioen aan het tweede deel van het seizoen dat zeer belangrijk is. “Na de Dauphiné is er het Frans kampioenschap in Cassel, de Tour de France en het WK in Glasgow. Ik ben blij dat ik me eindelijk opnieuw fris en goed voel. Ik heb echt goesting om er vol tegenaan te gaan. Ik wil ook voluit genieten van de competitie. Ik hoop dat de benen goed zijn om leuke resultaten neer te zetten. Ik ben supergemotiveerd. Het is ook een periode in het seizoen waarvan ik altijd gehouden heb. Dit is het eerste deel van het vierluik.”

De enige wereldster die Frankrijk nog rijk is, heeft redenen om uit te pakken, want het voorjaar was opnieuw niet wat hij én de ploeg ervan verwachtte. Er was wel die overwinning in de Faun-Ardèche Classic, maar ziekte en een val op de knie in de Ronde van Vlaanderen maakten dat hij opnieuw niet over al zijn mogelijkheden beschikte. “Ik heb er mijn buik van vol om het over de malchance te hebben die vooral 2022 kenmerkte. Nu waren het ‘ralentissements’ (vertragingen, red). Ik hoop dat ik die niet opnieuw moet beleven, maar ik voel me eindelijk opnieuw fris én goed. Na Luik-Bastenaken-Luik had ik enkele gemakkelijke dagen om te herstellen van het eerste deel. Daarna trok ik met de ploeg op hoogtestage naar Sierra Nevada. Ik heb daar echt kunnen werken zoals ik wou. Ik voel me goed, dat is een goed signaal. Ik heb de competitie echt gemist.”

© BELGA

Op jacht naar derde ritwinst

In het Critérium du Dauphiné won Alaphilippe in het verleden al een etappe in Lans-en-Vercors (2018) en in Saint-Michel-en-Maurienne (2019) en won er ook het bergklassement. “Welke etappe interesseert me niet, maar ik zou graag een rit winnen. Ik heb nog niet te goed gekeken naar het rittenschema, maar er zitten enkele etappes in voor punchers en de bergritten in het weekend zijn zwaar, maar bon, dat staat me ook aan. We hebben hier niet alleen een goede ploeg bij, maar ook meerdere mogelijkheden om ritwinst te pakken. Aan een plaats in de eindstand denk ik niet echt. Het ene komt met het andere. Ik ga me ook niet focussen op Vingegaard of Bernal, maar mijn eigen ding doen. De Dauphiné is altijd een heel grote test. Het is de generale, niet alleen voor de klassementsrenners maar ook voor de anderen. Daarna volgt alles snel opeen.”

Alaphilippe was er niet bij toen Tourorganisator ASO vrijdag de renners de kans gaf om Le Puy de Dôme te verkennen. “Rémi Cavagna is niet alleen van de streek, hij is ook ervaringsdeskundige. Het is een zeer zware klim, tot twaalf procent steil met tegen de streep aan nog hogere percentages. Maar het is ook al heel zwaar vooraleer Le Puy de Dôme opduikt. Ik denk dat de groep aan de voet van de slotklim niet al te groot meer zal zijn. Het wordt een spectaculaire rit. Ik kan niet wachten.”

Baskische Tourstart

Zelf trok Alaphilippe net voor het begin van de hoogtestage op de Sierra Nevada naar het Baskenland, waar hij de eerste twee etappes van de Tour verkende. “Het wordt een héél spectaculaire Grand Départ. Dan denk ik maar aan de eerste rit van en naar Bilbao en de tweede etappe naar San Sebastian. Het gaat zeer zwaar worden met die typische Baskische hellingen. Het zal er heel nerveus aan toegaan. Het gaat dikwijls over kleine wegen met heel veel klimpartijtjes. Het zijn twee nogal ‘explosieve’ ritten. Het zal leuk zijn om zo de Tour te beginnen”, besloot de populairste Fransman die volgende week zondag op de slotdag van de Dauphiné zijn 31ste verjaardag viert.