Jarno Widar (17) weet precies niet meer wat verliezen is. De Belgisch juniorenkampioen uit Wellen heeft namelijk voor het derde weekend op rij een prestigieuze juniorenkoers op zijn naam geschreven. Na de Ronde van Vlaanderen en het BK in Brasschaat schoot Widar ditmaal raak in de Classique des Alpes.