Zonhoven trapt door verhuisd naar park Den Dijk

Elk jaar viert Zonhoven het begin van de zomer met een festival, een kinderhappening, een braderie en ‘Zonhoven culinair’. Traditioneel is dat op het Kerkplein, maar daar zijn vorige maand de werken begonnen voor de aanleg van een nieuwe park met een open Roosterbeek. “En dus verhuizen we voor deze editie naar het Park Den Dijk,” legt schepen van feestelijkheden Johan Vanhoyland (Open VLD) uit. “Dat heeft nog een aantal voordelen. Vorig jaar hebben we door het overrompelend succes bijvoorbeeld het Kerkplein even moeten afsluiten tijdens het optreden van Camille. Hier in het park Den Dijk hebben we meer ruimte, en kunnen we dus meer bezoekers ontvangen.” Op vrijdag 23 juni is er de traditionele braderie van handelaarsvereniging ‘Stralend Zonhoven’. Zaterdag zijn onder meer Laura Tesoro (20.15 uur) en Sylver (22.30 uur) te gast. Op zondag komen onder meer Samson en Marie (15 uur), Günther Neefs (19 uur), 2 Fabiola (20.50 uur) en Regi (22.15 uur). TR

Het hele programma vind je ook op www.zonhoven.be/ztd