Erdogan heeft eed afgelegd voor derde mandaat als Turkse president

De 69-jarige Erdogan begint zo aan zijn derde ambtstermijn als president, een mandaat van vijf jaar. Tijdens de eedaflegging, die rechtstreeks werd uitgezonden op televisie, beloofde hij “zijn taak te vervullen met onpartijdigheid”. Later is er nog een ceremonie in het presidentieel paleis na een bezoek aan het mausoleum van Kemal Atatürk, de oprichter van de republiek Turkije.

Erdogan werd zondag in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen verkozen met 52 procent van de stemmen. Zijn sociaaldemocratische rivaal Kemal Kiliçdaroglu bleef steken op 48 procent. Erdogan is al twintig jaar aan de macht in Turkije: voordat hij in 2014 president werd, was hij al tien jaar premier.

Zweden

Meer dan dertig staatshoofden en regeringsleiders worden in Turkije verwacht voor de inauguratie. Onder hen ook Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Hij hoopt mogelijk dat Erdogan, nu de verkiezingen achter de rug zijn, inschikkelijker zal worden om Zweden te laten toetreden tot de Navo. Turkije ligt al meer dan een jaar dwars omdat Erdogan zegt dat Zweden onderdak biedt aan Koerdische terroristen.