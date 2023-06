VIDEO. Japanner Nishioka verliest opslagbeurt na aanhoudend gemekker en overtreding van regels op Roland Garros: “No way”

In het duel tussen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 27) en de Braziliaanse qualifier Thiago Seyboth Wild kwam het tot een discussie tussen Nishioka en de umpire.

Bij een 5-5-stand in de tweede set leek Nishioka zich op zijn eigen service naar een 40-30 te slaan, maar de umpire oordeelde dat de bal net buiten viel. Iets wat de Japanner volledig anders zag en bij het net begon te sakkeren: “No way”, klonk het herhaaldelijk. Om zijn gelijk te bewijzen, stapte Nishioka naar de andere kant van het net om de umpire met de neus op de feiten te drukken, maar die wilde er niet van weten.

Tot overmaat van ramp verloor Nishioka zijn ganse opslagbeurt aan Seyboth Wild. Bij een vorige rally had hij uit woede zijn racket al tegen het gravel gegooid en dit keer overtreed hij de regels door naar de andere kant van het veld te stappen. Zeer opmerkelijke beelden.

Nishioka wist uiteindelijk nog wel recht te krabbelen en won de partij na 3u38 in vijf sets: 3-6, 7-6, 2-6, 6-4 en 6-0. In de vierde ronde ontmoet hij de Kroaat Coric of de Argentijn Etcheverry.