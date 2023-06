Agent schiet honden neer omdat ze verkeer tegenhouden op snelweg: “Stuk stront!”

In de Amerikaanse staat Idaho heeft een politieagent twee honden doodgeschoten omdat ze het verkeer op de snelweg blokkeerden. De man had eerder al geprobeerd om de twee ontsnapte honden van de baan te krijgen, maar trok dan uiteindelijk toch zijn wapen. Een vrouw filmde alles en wil – in tegenstelling tot de eigenaars van Luna en Boomer – actie ondernemen tegen de agent. “Wat heb jij nu gedaan? Je bent en stuk stront”, verwenste ze de agent.