Man eet 100 dagen lang drie keer per dag in McDonald’s… en valt fors af

Hij ging drie keer per dag eten bij fastfoodketen McDonald’s, honderd dagen lang. En toch viel hij meer dan 25 kilo af. Het onconventionele dieet van een 57-jarige Amerikaan, waarmee hij vooral wilde bewijzen dat niet wat je eet, maar vooral hoeveel je eet van belang is.

Bij de start van zijn project woog Kevin Maginnis, een 57-jarige grootvader uit Nashville (Tennessee), exact 108 kilo. Honderd dagen later blijven daar nog 81,4 kilo van over. Ofwel 26,6 kilo minder. Opmerkelijk, gezien het ‘dieet’ dat hij volgde.

In een video die viraal ging op Tiktok had Maginnis vooraf aangekondigd dat hij drie keer per dag bij McDonald’s zou gaan eten. Iets wat hij naar eigen zeggen ook honderd dagen lang heeft volgehouden - “zonder de Big Macs en frietjes beu te worden” - al verklaarde hij wel dat hij telkens maar een halve portie at, dat hij tussendoor alleen water dronk en snacks tussendoor vermeed. Veel minder dan zijn normale voedingspatroon. “Tussendoor had ik altijd honger.”

Hoewel hij niet meteen harde bewijzen kon voorleggen, beweerde de Amerikaanse opa ook dat hij niet alleen gewicht verloor, maar dat ook andere gezondheidsindicatoren zoals zijn cholesterolgehalte en zijn bloedsuikerspiegel erop verbeterden. “Ik was pre-diabetisch voor de start, nu zit ik binnen een gezond bereik.”

‘Super size me’

De resultaten van Maginnis staan haaks op die van Morgan Spurlock, die in 2004 een soortgelijk dieet volgde voor de wereldberoemde documentaire film ‘Super size me’. Spurlock, toen 32, kwam ruim 11 kilo bij, had last van een verhoogde bloeddruk, een hogere cholesterol en kampte daarbovenop ook nog met symptomen van depressie en seksuele disfunctie.

Ook WSMV, de lokale tv-zender waarbij Maginnis voor het eerst zijn verhaal deed, kwam met een kanttekening. “We hebben meerdere artsen geraadpleegd en allemaal zeggen ze dat het dieet van Maginnis niet voor iedereen is”, zo luidde het. In de plaats drongen alle artsen er bij het publiek op aan om zich te concentreren op het eten van fruit, groenten, volle granen en ander onverwerkt voedsel.