Meerdere gewonden bij manifestatie in Duitsland

Bij een betoging in het Duitse Leipzig op vrijdagavond zijn meerdere gewonden gevallen tijdens confrontaties met de politie. Dat zeggen de autoriteiten.

Bij de manifestatie, in steun van een extreemlinkse militante, vielen ongeveer 700 mensen de politie aan, hoewel de manifestatie aanvankelijk vreedzaam verliep. De manifestanten gooiden projectielen naar de agenten. Verschillende agenten raakten gewond, net als een persmedewerker. Drie manifestanten zijn opgepakt.

De politie installeerde zaterdag controleposten op invalswegen naar delen van de stad. De ordediensten verwachten meer geweld op zaterdag, aangezien een manifestatie gepland is, ook al is er een gerechtelijk verbod op uitgevaardigd.

De politie verwacht dat mensen zullen deelnemen aan de zogenaamde Dag X-protesten, voor een 28-jarige studente die is veroordeeld tot vijf jaar cel voor het aanvallen van vermoedelijke of echte neonazi’s. Op sociale media was er een oproep om solidariteit te betuigen met de studente.