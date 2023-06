Greet Minnen en Elise Mertens stoten door in dubbelspel Roland Garros, Kirsten Flipkens uitgeschakeld

Mertens en Hunter, nummers zes en vijf op de dubbelranking, versloegen de Braziliaanse Ingrid Martins (WTA 76) en de Wit-Russin Irina Shymanovich (WTA 91). Het werd 7-6 (7/4) en 6-1 na een uur en 32 minuten tennis.

De Belgisch-Australische tandem, dat het derde reekshoofd vormt in Parijs, speelt in de achtste finales tegen de Russinnen Veronika Kudermetova (WTA 9) en Liudmila Samsonova (WTA 54).

In het enkeltoernooi kwalificeerde Elise Mertens (WTA 28) zich vrijdag ten koste van de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) voor de achtste finales (vierde ronde).

Ook Minnen trekt naar de derde ronde

Het duo Minnen-Bondar won met 6-4 en 6-4 van het Japanse paar Shuko Aoyama/Ena Shibahara, het zevende reekshoofd. De match duurde een uur en 40 minuten.

Minnen en Bondar treffen in de achtste finales het Amerikaans-Mexicaanse duo Asia Muhammad en Giuliana Olmos (het twaalfde reekshoofd). Die hadden in de tweede ronde onze landgenotes Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann uitgeschakeld.

Vorig jaar stootten Minnen en Bondar op het gravel in Parijs door tot de kwartfinales.

In het enkeltoernooi raakte de 25-jarige Minnen, nummer 120 van de wereld, niet door de kwalificaties.

Exit Kirsten Flipkens

In de tweede ronde verloor de ervaren Kempense met de Amerikaanse Shelby Rogers in drie sets van de Oekraïense Marta Kostyuk en de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (het dertiende reekshoofd). Die trokken op Court 6 aan het langste eind met 3-6, 6-4 en 6-3. De wedstrijd duurde twee uur en vier minuten.

De 37-jarige Flipkens zette al langer een punt achter haar enkelcarrière maar doet wel nog verder in het dubbel. Op het gravel in Parijs is een halve finale in 2019 (met de Zweedse Johanna Larsson) haar beste resultaat.

In de achtste finales spelen Kostyuk en Ruse tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia of de Amerikanen Coco Gauff en Jessica Pegula (het tweede reekshoofd), de verliezend finalisten van vorig jaar.