VIDEO. Emotionele Sam Van Rossom neemt onder luid applaus afscheid van ‘zijn’ Valencia bij laatste match van seizoen: “Bedankt voor alles”

Sam Van Rossom, die in november aan de knie werd geopereerd en sindsdien niet meer in actie kwam bij Valencia, kreeg in zijn “La Fonteta” na de wedstrijd een staande ovatie. Met traantjes in de ogen nam hij afscheid van zijn publiek. Van Rossom, één van de beste Belgische spelers aller tijden in het buitenland en lid van de “Club 100” van de Belgian Lions, was maar liefst tien seizoenen aan de slag bij Valencia. Hij won onder meer de Spaanse titel en tweemaal de EuroCup. Bij de Spaanse ploeg is hij een “levende legende”.

Van Rossom, die op het hoogste niveau bij Oostende doorbraak (twee titels en één Belgische Cup), vertrok in 2008 naar het buitenland. Hij was eerst twee jaar bij het Italiaanse Pesaro en dan drie seizoenen bij het Spaanse Zaragoza aan de slag. Samen met Axel Hervelle, Tomas Van den Spiegel, Jean-Marc Jaumin en Eric Struelens is hij één van de meest succesvolle Belgen in Europa. Hij was ook op vier EK’s met de Belgian Lions actief en werd tweemaal verkozen (2007 en 2008) als Belgisch Speler van het Jaar en was in 2006 Belofte van het Jaar.

Na vijftien jaar buitenland keert hij met vrouwtje en ex-Belgian Cat Jana Raman en zoontje Matteo terug naar België. In eigen land wil hij on court afscheid nemen van het Belgische basketbal. Dat hij naar Oostende terugkeert, de club waar hij op het hoogste niveau doorbrak, staat dan ook in de sterren geschreven. Of trekt Sam Van Rossom naar de nieuwe eersteklasser Kortrijk Spurs waar zijn “buddy” van bij de Belgian Lions Christophe Beghin coach is?

Beelden van het afscheid: